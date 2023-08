UAE blijft zich roeren op de transfermarkt: een toptalent uit de ploeg van Axel Merckx is de volgende

Eerder haalde UAE al Pavel Sivakov, Nils Politt, Jan Christen en Filippo Baroncini binnen. En het blijft toeslaan. Eerder kwam Christen al van Hagens Berman Axeon, de ploeg van Axel Merckx, over en nu halen ze opnieuw een talent van dat team binnen.

Het gaat om Antonio Morgado. De Portugees tekende tot eind 2027 een contract en boekte dit seizoen 3 zeges, waarvan het Portugees kampioenschap tijdrijden bij de beloften.

Bij UAE zijn ze alleszins al enthousiast met hun nieuwe aanwinst. "Morgado is een groot talent", aldus teambaas Mauro Gianetti op de website van het team. "Hij heeft heel wat kwaliteiten en kan een mooie carrière hebben."

