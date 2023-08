Laat Van der Poel zijn regenboogtrui nog zien dit jaar? Dit is zijn antwoord

Mathieu van der Poel heeft er al een zwaar seizoen op de weg opzitten. Zien we hem dit jaar wel nog in zijn regenboogtrui in een koers?

Mathieu van der Poel heeft dit jaar al 42 koersdagen op zijn teller staan, vorig jaar klokte hij af op 49. Veel zullen we de Nederlander dan ook niet meer aan het werk zien dit jaar in zijn regenboogtrui. Al zeker niet door het veldritseizoen dat hij voor zijn wegseizoen al reed. En Van der Poel doet zaterdag 12 augustus ook nog mee aan het WK mountainbike, waar hij zich probeert te plaatsen voor de Olympische Spelen. "We hebben plannen gemaakt tot zaterdag, dat wordt normaal gesproken mijn laatste wedstrijd van het seizoen. Misschien laat ik de trui nog ergens zien, maar daar denk ik nu nog niet aan", zei Van der Poel bij In de Leiderstrui.