Vader Adrie onthult het grote geheim en de carrièreplanning achter het vele succes van Mathieu van der Poel

Adrie van der Poel was ook in Glasgow en zag zijn zoon naar de wereldtitel rijden. Al werd het wel nog even spannend met die valpartij.

Mathieu van der Poel breidde zijn palmares dit seizoen stevig uit met winst in Milaan-Sanremo, Parijs-Roubaix en nu het WK. Allemaal wedstrijden die zijn vader Adrie van der Poel nooit won in zijn carrière. "Mathieu weet wat hij wil, al van toen hij klein was", zegt vader Van der Poel bij Sporza. Niet te vroeg naar de Tour gaan, niet de sprong maken naar een groot team, maar vooral blijven doen wat je graag doet. Dat is het geheim van Van der Poel. "Hij wordt ouder en wijzer, hij kent zijn sterke en zwakke punten door en door. Zijn sterke punten probeert hij aan te scherpen en aan zijn zwakke punten hoeft hij niet te werken", zei Adrie van der Poel nog.