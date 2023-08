De kogel is door de kerk: Mathieu van der Poel neemt beslissing over bijkomende wedstrijd

Mathieu van der Poel zal dan toch niet aan de sprintrace op het WK mountainbike meedoen. Hij wil nog verder rusten voor de wedstrijd op zaterdag.

Dinsdag en woensdag trainde Mathieu van der Poel met het oog op zaterdag op het mountainbikeparcours in Glasgow. Dan rijdt hij het WK mountainbike.

Even was er ook sprake dat van der Poel ook aan de sprintrace op donderdag zou meedoen, want de kwalificaties werden door een gebrek aan deelnemers geannuleerd. De sprintrace is een wedstrijd van 20 minuten.

Ondertussen liet van der Poel aan de Nederlandse pers weten dat hij toch niet aan de sprintrace zal deelnemen. "Ik heb best wel wat last gehad van mijn valpartij zondag", vertelde hij onder meer aan Algemeen Dagblad. "Door de adrenaline heb ik het tijdens de wedstrijd niet gevoeld, maar na de finish merkte ik meteen dat ik me wel pijn had gedaan."

Van der Poel zal zo extra rust nemen met het oog op zaterdag: "Ik rijd hier nu elke dag 2 à 3 rondjes om te wennen aan het parcours. Zaterdag zal al lastig genoeg zijn."