Nam Van der Poel definitief afstand van Van Aert? Analist legt verschil tussen de twee uit, maar vindt het niet zo zwart-wit

Mathieu van der Poel en Wout van Aert kwamen mekaar al vaak tegen in het eendagswerk. Nam Van der Poel definitief afstand van zijn rivaal door het WK op zijn naam te schrijven?

De discussie heerst al jaren over wie van hen beiden nu de beste eendagsrenner is. Moet nu definitief gesteld worden dat dat Van der Poel is? "Ik denk dat het nog steeds een heel lange discussie blijft", is Bobbie Traksel voorzichtig in Kop over Kop, de podcast van Eurosport.

"Na wat Van Aert heeft laten zien in de Tour de France, kun je niet zeggen dat hij slechter is. Alleen is Van der Poel veel meer een killer en die rijdt om een grote erelijst uit te bouwen. Van Aert geeft graag wedstrijden weg, dan geraak je niet aan zo'n erelijst", verwijst de voormalige renner naar het cadeautje in Gent-Wevelgem.

© photonews

"Aan het einde van je carrière kijk je toch naar je erelijst." Desalniettemin vindt Traksel Van Aert zeker nog goed bewapend om met Van der Poel de strijd aan te gaan. "Als je de uitslagen naast elkaar legt, kun je gewoon stellen dat Van der Poel beter is dan Van Aert. Maar zo zwart-wit is het eigenlijk niet, vind ik."