Soudal Quick-Step is een sprinter kwijt: "Ik wil bij de beste sprinters horen"

Ethon Vernon heeft Soudal Quick-Step verlaten. Hij heeft voor 3 jaar bij Israel-Premier Tech getekend.

De voorbije 2 seizoenen zette Ethan Vernon zijn 1e stappen als profwielrenner bij Soudal Quick-Step. Hij won er onder meer een rit in de Ronde van Catalonië en de Ronde van Romandië. Eerder deze week werd hij nog wereldkampioen in de afvalling.

Vanaf 2024 zal de Brit voor Israel-Premier Tech rijden. Hij tekende er een contract van 3 seizoenen. Daar wil hij zich meer als sprinter bewijzen, want de voorbije seizoenen was hij pas de 3e optie in de sprint. Hij moest onder meer Tim Merlier en Fabio Jakobsen voor zich dulden.

"Ik weet nu waar ik aan moet werken", geeft Vernon in een 1e reactie aan. "Ik wil een van de beste sprinters van de wereld worden en wil daarnaast mij ook van de andere sprinters onderscheiden, door de beklimmingen te overleven. Met mijn nieuwe team heb ik het vertrouwen om dat te bereiken."