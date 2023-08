Soudal Quick-Step versterkt zich met Amerikaans toptalent: "Ik hou van de kasseiklassiekers"

Soudal Quick-Step heeft een toptalent binnengehaald. Het heeft namelijk Luke Lamperti voor 2 seizoenen aan zich gebonden. De voorbije 2 seizoenen maakte de Amerikaan heel wat indruk.

Sinds 2021 rijdt Luke Lamperti voor Trinity Racing en daarin maakte hij veel indruk. Zo won hij al ritten in de Ronde van Taiwan, de Ronde van Alentejo, het Circuit des Ardennes, de Ronde van Bretagne en de Ronde van Japan. Ook won hij een rit in de Giro voor beloften.

Daardoor kon de belofte op de belangstelling van heel wat teams rekenen. Uiteindelijk tekende hij voor Soudal Quick-Step. Tot eind 2025 is hij aan de ploeg van Patrick Lefevere gebonden.

"Soudal Quick-Step staat bekend om jonge jongens te ontwikkelen en dat heeft op mijn beslissing om hier te komen, een grote invloed gehad. Het past bij me en ik zie mezelf in de toekomst ook meer klassiekers rijden naarmate ik in de sport verder kom. Ik hou gewoon van de eendagswedstrijden op kasseien en ik ben blij dat ik dat met de Wolfpack ga doen", liet Lamperti in een 1e reactie weten.

Ook bij Soudal Quick-Step zijn ze verheugd. "We kennen hem al een tijdje en we zijn erg blij dat hij heeft besloten om bij ons prof te worden. Hij is een van de meest getalenteerde beloften. Ook heeft hij veel potentieel en een grote liefde voor de klassiekers", aldus Lefevere.