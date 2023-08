📷 Annemiek van Vleuten geeft meer details over haar afscheid

Annemiek van Vleuten zal eind september haar fiets aan de haak hangen. Dat heeft ze op sociale media bekendgemaakt. Hoe en waar schreef ze er niet bij.

De Nederlandse wereldkampioene is aan haar laatste seizoen als profrenster bezig. Op voorhand was er al speculatie wanneer ze zou stoppen. Mogelijk zou het WK op 13 augustus kunnen zijn. "Het WK zal niet mijn laatste wedstrijd zijn", schreef Annemiek van Vleuten op Instagram.

Eind september zal van Vleuten haar fiets aan de haak hangen. Wanneer precies en hoe, schreef ze er niet bij. "Maar op mijn website zal ik later meer vertellen", ging ze verder. Eind september is er het EK in eigen land op de VAM-berg. Ook is er de Ronde van Emilia.

Op het WK is van Vleuten een van de schaduwfavorietes om zichzelf op te volgen. Al is het niet echt een parcours voor haar.