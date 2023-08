Lotte Kopecky pakt alweer medaille op WK baanwielrennen en komt met stevige waarschuwing voor WK-wegrit

Lotte Kopecky heeft op WK baanwielrennen geen derde gouden medaille kunnen pakken, deze keer werd het brons. Maar met oog op de wegrit van zondag is het gevoel wel uitstekend.

Lotte Kopecky pakte deze keer brons op het omnium. Na een goede scratch eindigde Kopecky 18de in de temporace, waardoor ze in de afvalling en de puntenkoers veel moest goedmaken. Ze strandde uiteindelijk op de derde plaats.

De afvalling won Kopecky, in de puntenkoers sprong ze nog van plek zes naar plek drie. "Ik weet dat ik na een slechte start het hoofd niet moet laten hangen", zei Kopecky bij Sporza. "Dat is ook eigen aan de omnium. Het is vier keer je helemaal opladen, ongeacht het voorgaande resultaat."

Met vertrouwen naar de wegrit

Vanaf nu gaat de focus van Kopecky helemaal op de wegrit van komende zondag. Na drie wedstrijden op de piste wordt het de komende dagen vooral zaak om te rusten. De vrouwen moeten zondag 154 kilometer afwerken.

"Mijn benen worden alleen maar beter. Maar het gevaar en de pech schuilt achter elk hoekje op het parcours. Conditioneel zit alles goed, ik mag met vertrouwen aan de start staan. Maar ik ga niet denken dat ik al wereldkampioen ben", besloot Kopecky nog.