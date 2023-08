Vriendin Roxanne heeft hele mooie woorden voor "legende" Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel knalde vorige zondag naar de wereldtitel op de weg. Zijn vriendin Roxanne Bertels was erbij en sprak nog eens haar bewondering uit voor Van der Poel.

Na de wereldtitel in het veld, Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix mocht Van der Poel vorige zondag dus zegevieren op het WK op de weg. Het wordt zo stilaan een grand cru jaar voor de Nederlander.

De vriendin van Mathieu van der Poel, Roxanne Bertels, zwaaide op sociale media nog eens met lof voor haar vriend. "Jij bent een legende. Het is ongelooflijk om jou te zien toewerken naar je doelen en je bucketlist verder te zien afvinken met een te gek seizoen op de weg."

"Ik heb al vaak gedacht dat ik je op je allerbeste heb zien presteren, tot je een nieuw doel met verve realiseert. Slechts enkele mensen weten hoe uitdagend het vorig jaar voor jou was. Gelukkig blijven moeilijke tijden niet duren, sterke mensen blijven wel bestaan."

"Je kan blijven doorgaan. Met een glimlach kun je dwars door de hel lopen. Je zou een held kunnen zijn, je zou het goud kunnen krijgen. Je breekt alle records waarvan men dacht dat ze nooit gebroken konden worden. Doe het voor je familie, voor je trots, voor je land, je naam. Want op een dag sta je in de Hall of Fame. Ik ben zo terug, eerst nog wat tranen afvegen."