Mathieu van der Poel krijgt enorm voordeel op WK mountainbike door ultieme reglementswijziging

Een kleine week na zijn wereldtitel op de weg staat Mathieu van der Poel zaterdag aan de start van het WK mountainbike, vooral om kwalificatiepunten te scoren voor de Olympische Spelen van volgend jaar.

"Om eerlijk te zijn heb ik nul tot geen verwachtingen voor het WK mountainbike. Voor mij telde alleen de wegwedstrijd. Ik ben nooit echt bezig geweest met het mountainbiken. Ik zal wel zien hoe het gaat", zei Van der Poel in een interview met ex-wielrenner Matt Stephens.

"Ik heb al even niet meer op een mountainbike gezeten, dus het is meer van: ik heb een kans en als het geluk aan mijn zijde staat, kan ik me plaatsen voor de Olympische Spelen", zei Van der Poel nog.

Daags voor de start heeft Van der Poel nog een serieuze boost gekregen om een goed resultaat te rijden. Normaal moest hij starten vanop rij 13, maar door een ultieme regelwijziging mag hij nu starten op rij 4, waar ook Tom Pidcock zal staan.

Dat komt doordat niet langer de UCI-ranking wordt gevolgd, maar wel een regel uit de Wereldbeker. De eerste rijen worden gevuld met de top 10 van het mountainbike en daar komen nog eens top 20 wegrenners bij die deelnemen aan het mountainbiken.

🇳🇱 Mathieu van der Poel will start on the 4️⃣th row in the Cross Country MTB race, not on the 1️⃣3️⃣th row! #GlasgowScotland2023



(Sporza) pic.twitter.com/HD5dZQtfqQ