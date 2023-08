Na haar verrassende opgave in WK tijdrijden: Marlen Reusser onthult echte reden waarom ze opgaf

De Zwitserse topfavoriete Marlen Reusser gaf er onverwacht de brui aan tijdens het WK tijdrijden voor vrouwen. Reusser legt nu uit waarom.

Na haar winst in de tijdrit in de Tour was Marlen Reusser de topfavoriete voor goud op het WK tijdrijden voor vrouwen. Zeker door de afwezigheid van Ellen van Dijk, de drievoudige wereldkampioene, die op dit moment hoogzwanger is.

Maar de pech begon al voor de tijdrit. Woensdag tijdens de Mixed Relay was Reusser tegen de grond gegaan en daardoor reed ze tijdens de tijdrit met een grote pleister op haar elleboog. Iets wat haar wellicht parten heeft gespeeld tijdens de tijdrit.

Bij het Zwitserse SRF gaf Reusser een uitleg voor haar opgave, wat vooral door mentale uitputting kwam. "Ik kon het niet meer opbrengen en ik wou opgeven. Ik merkte dat ik er niet klaar voor was, geen honger had."

"Ik sta wel achter mijn beslissing. Ik heb nood aan een pauze, ik ben geen machine. Het wielrennen heeft veel moois te bieden: mooie koersen, van de voorjaarskoersen tot en met het WK. Maar het stopt nooit. Ik voel nu de behoefte om "stop" te zeggen. Op dit ogenblik", zegt Reusser nog.