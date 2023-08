Dan toch: Mathieu van der Poel toont zijn regenboogtrui op de weg nog dit jaar

Mathieu van der Poel veroverde in Glasgow de regenboogtrui op de weg. De Nederlander zal in eigen land voor het eerst in zijn nieuwe trui rijden.

Het WK op de weg leek de laatste wedstrijd van Mathieu van der Poel te worden op de weg. De Nederlander twijfelde namelijk of hij dit jaar nog een wegwedstrijd zou rijden. Maar dat zal hij nu toch doen in het Nederlandse Etten-Leur. Daar staat Van der Poel namelijk aan de start van het plaatselijke criterium. "Wij hebben de primeur dat Mathieu na het WK als eerste zijn regenboogtrui komt showen aan ons in Etten-Leur", schrijft de organisatie in een persbericht. Vorig jaar kon het criterium al Tourwinnaar Jonas Vingegaard strikken, dit jaar dus wereldkampioen Mathieu van der Poel. "Het is ongelofelijk vet, Mathieu wilde die trui zelf ook echt graag laten zien", zegt bestuurslid Daniël van den Hoven bij In de Leiderstrui. "We moeten wel hopen dat hij niet valt op zijn mountainbike, net zoals op de Olympische Spelen", zei Van den Hoven nog. Van der Poel rijdt namelijk eerst nog het WK mountainbike in Glasgow.