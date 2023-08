De Belgische beloften slaan mea culpa na een ontgoochelend WK

Voor de beloften is het een ontgoochelend WK geworden. Alec Segaert was met een 7e plaats de beste Belg, maar dat was niet voldoende. Ze kwamen om te winnen.

Achteraf gezien vertrok de beslissende vlucht al op 20 km van de streep. Verschillende grote landen waren mee, maar België had de slag gemist. Achteraf was bondscoach Sven Vanthourenhout niet te spreken. Er was afgesproken om mee te springen, als er grote landen in de vroege vlucht zouden zitten. "We moeten daar gewoon altijd mee zijn", sloegen de beloften na de wedstrijd mea culpa. Al riepen ze ook wel excuses in waarom ze niet mee waren. "Ik twijfelde om mee te gaan, maar Warre Vangheluwe en Jonathan Vervenne waren meer aangeduid", sprak Gil Gelders bij Sporza. Alec Segaert zat dan weer te ver en Vervenne zag het onweer als schuldige: "We probeerden allemaal wel op te schuiven, maar door een serieuze storm zagen we een kwartier lang zelfs geen 5 meter ver." De Belgen leidden nog de achtervolging, maar dat was tevergeefs. Ze zagen de kop van de wedstrijd nooit meer en zo werd een ereplaats nog het maximaal haalbare. Segaert was met een 7e plaats uiteindelijk de beste Belg.