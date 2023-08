Niets aan te doen: Arnaud De Lie sprint naar een nieuwe zege in Frankrijk

Arnaud De Lie heeft de Polynormande gewonnen. Hij was aan het einde de snelste in Normandië en rondde zo het werk van zijn ploegmaats af.

In Normandië was er de jaarlijkse Polynormande. Vanuit Avranches ging het richting Saint-Martin-de-Landelles waar er 11 plaatselijke ronden moesten gereden worden. In totaal was de wedstrijd 170 km lang en het ging de hele tijd op en af.

5 renners kleurden de dag, maar kregen een beperkte voorsprong. Zo kregen Jens Reynders en co zo'n anderhalve minuut. Onder meer Lotto Dstny leidde mee de achtervolging.

Reynders bleef als laatste van de vroege vlucht over en werd pas in de slotkilometers gegrepen. Daarna ging het peloton richting de hellende aankomst. Daar was er niets aan Arnaud De Lie te doen. Zo boekte hij zijn 4e zege van het seizoen en hij won voor Valentin Ferron en Jordan Jegat.