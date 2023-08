Zilveren Demi Vollering looft Lotte Kopecky: "Een heel mooie wereldkampioene"

Demi Vollering heeft zich op het WK in Glasgow met zilver moeten tevreden stellen. Ze had last van krampen en was achteraf ook groots in het verlies.

Al het hele seizoen is Demi Vollering op een hoog niveau aan het rijden. Net als ploegmate Lotte Kopecky. In Glasgow was Kopecky de topfavoriete en op de piste toonde ze al haar grote vorm met 2 gouden medailles. Ook in de wegrit was Kopecky de sterkste. Met overmacht stormde ze naar het goud. "Ik wist dat het heel moeilijk zou worden, want Lotte was heel sterk. Ze reed ook een hele goede wedstrijd", beaamde Vollering bij Sporza. Vollering kreeg overigens ook met krampen af te rekenen. "Dat was niet handig, maar dat is koers", aldus de Nederlandse. "Dat laat ook zien hoe zwaar de koers was." Ten slotte toonde Vollering zich ook een goede verliezer. Ze ging na de streep naar Kopecky om haar te feliciteren. "Ze heeft gewoon een heel goed seizoen achter de rug. Ook is ze een hele mooie wereldkampioene. Al worden de rollen volgend jaar hopelijk omgedraaid", besloot ze met een knipoog.