Bondscoach Willems vreesde doemscenario tijdens WK: "Dat maakt de overwinning nog mooier"

Ook voor Ludwig Willems, de Belgische bondscoach bij de vrouwen, was het natuurlijk een bijzonder succesvol WK. En dat Kopecky won tegen haar ploeggenotes van SD Worx, maakt het voor hem nog mooier.

Net als het hele seizoen al domineerde SD Worx de finale van het WK op de weg. Met Lotte Kopecky (goud), Demi Vollering (zilver) en Marlen Reusser (vierde) had de ploeg maar liefst drie renners bij de eerste vier.

"Ik was ook wel wat bang dat het ploegenbelang wat ging spelen", geeft bondscoach Ludwig Willems toe bij Sporza. "Maar dat is absoluut niet gebeurd. Zowel Vollering, Reusser als Kopecky hebben keihard tegen mekaar gekoerst. Dat maakt de overwinning nog mooier."

Werk van jaren

Kopecky moest lang wachten op het goede moment, maar kon tijdens de koers ook rekenen op een sterke Justine Ghekiere, die veel op kop reed. Dat maakt het voor de bondscoach natuurlijk nog mooier.

De wereldtitel van Kopecky is dan ook een werk van jaren geweest bij de Belgische wielerbond. "We hebben een lange weg afgelegd. De basis is steeds breder geworden. Alleen de kers ontbrak". Maar het is nu dus een hele kersenboom geworden op dit WK.