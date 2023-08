Lefevere laat zich uit over het nieuwste talent bij Soudal Quick-Step: "Laten groeien op eigen tempo, maar tegelijkertijd..."

Het scoutingsapparaat van Patrick Lefevere en Soudal Quick-Step heeft het 'm weer gedaan. Een nieuw talent mogen ze volgend jaar in hun rangen verwelkomen in de persoon van Antoine Huby.

De 22-jarige Fransman lijkt iemand te zijn voor de Ardennenklassiekers. Het is alvast in Luik-Bastenaken-Luik dat hij bij de beloften zijn hand uitstak naar de overwinning. Het werd uiteindelijk plek 2. "We hebben Antoine al een tijd gevolgd en dit seizoen heeft hij bewezen om professional te kunnen worden", zegt zijn toekomstige baas Patrick Lefevere.

MOOIE OMGEVING

Uiteraard is het de bedoeling om het talent van Huby volop te laten ontwikkelen. Lefevere is er van overtuigd dat Soudal Quick-Step hiervoor de juiste ploeg is. "We laten hem groeien op zijn eigen tempo, maar tegelijkertijd krijgt hij een mooie omgeving waar hij kan ondervinden waar zijn kwaliteiten hem kunnen brengen."

Zoals bij elke neoprof zal het afwachten worden of hij de overgang naar de grote jongens vlot kan maken. "We kijken er naar uit om hem voor ons te zien koersen vanaf volgend jaar."