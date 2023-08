'Remco Evenepoel rijdt extra wedstrijd om regenboogtrui nog eens te kunnen showen dit jaar'

Remco Evenepoel is intussen alweer vertrokken op stage om de Vuelta voor te bereiden. Hij toont zijn nieuwe regenboogtrui dit jaar nog een paar keer.

Remco Evenepoel is welgeteld één dag in België geweest voor hij naar Andorra vertrok op stage. Daar zal hij zich de komende twee weken voorbereiden op de Vuelta, die op 26 augustus van start gaat in Barcelona met een ploegentijdrit.

Evenepoel mag in die discipline zijn individuele regenboogtrui in het tijdrijden echter niet dragen. Dat kan eventueel wel in rit 10, want dan staat er een individuele tijdrit op het programma in en rond Valladolid.

Al is de kans groot dat Evenepoel dan alweer een leiderstrui draagt en de trui ook dan niet zal kunnen tonen. Het zou dus wel eens kunnen dat Evenepeoel zijn regenboogtrui helemaal niet meer kan aantrekken dit jaar.

Maar volgens HLN neemt Evenepoel ook deel aan de Chrono des Nations op zondag 15 oktober. Die tijdrit wordt een week na de Ronde van Lombardije gereden, in 2021 werd hij er vijfde. Met 45,43 kilometer is de tijdrit nog behoorlijk lang.