Riedeltje van weleer is voorbij voor de grote triomfators na WK: "Niet louter en alleen met Mathieu van der Poel"

Met Mathieu van der Poel mogen ze een wereldkampioen in de armen sluiten, maar voor de triomfators bij uitstek na het Super-WK is hij niet de enige. Het zijn wondermooie tijden voor de broers Roodhooft.

Maak de balans op van het baanwielrennen, wegwielrennen en het mountainbike na het Super-WK en dan kom je tot de vaststelling dat negen medailles werden behaald door renners of rensters uit het kamp van de Roodhoofts. Daar zijn drie gouden medailles bij, behaald door Van der Poel en Laurance op de weg en Gaze op de mountainbike.

Philip Roodhooft reageert vanzelfsprekend fier bij Het Laatste Nieuws. "Het is wat we met dit project beogen: scoren met alle genders, in alle categorieën en disciplines. En dus maakt dit ons enorm trots." Uiteraard meer dan terecht.

© photonews

"Wat ook veel plezier doet, is dat we resultaten behalen met verschillende namen en niet langer louter en alleen met Mathieu van der Poel", grijnst Roodhooft. "Dat riedeltje hebben we toch lang moeten horen." Het WK heeft duidelijk gemaakt dat Alpecin-Deceuninck en alle hieraan verbonden teams op collectief vlak er goed voor staan.