Steun voor Wout van Aert na alweer sterk WK: "Gaat sowieso nog wereldkampioen worden, dat kan niet anders"

Wout van Aert was opnieuw de regelmaat zelve op dit WK. Hij pakte zilver in de wegrit en werd vijfde op het WK tijdrijden. Maar opnieuw geen goud dus.

Van Aert was in de wegrit niet opgewassen tegen Mathieu van der Poel en moest de regenboogtrui aan de Nederlander laten. Voor Van Aert werd het voor de twee keer zilver op het WK op de weg.

Frederik Frison mocht na zijn sterk seizoen mee naar het WK en reed een hele tijd op kop van het peloton voor de Belgen. "Hoe we als ploeg gereden hebben, dan kunnen we niet ontgoocheld zijn", zei Frison bij In het Wiel.

"Wout wil natuurlijk winnen. Hij is een winnaar, een kampioen. Zijn eerste moment gaat ontgoocheling geweest zijn, denk ik. Maar hij heeft dat niet zwaar laten blijken. Al begrijp ik het, want hij kwam naar Glasgow om wereldkampioen te worden."

Pech wordt terugbetaald met geluk

Dat het opnieuw zilver werd voor Van Aert is zuur. "Hij heeft de capaciteiten om te winnen, maar vroeg of laat gaat dat ook komen. Hij gaat sowieso nog eens wereldkampioen worden, dat kan toch niet anders", stelt Frison nog.

Maar Van Aert kende ook wat pech dit seizoen, waarbij het telkens tegen stak. "In Parijs-Roubaix rijdt hij lek op een cruciaal moment. De pech die je telkens hebt, wordt vast eens terugbetaald met een beetje geluk. Als alles in zijn plooi valt, gaat er natuurlijk nog veel aankomen voor Wout."