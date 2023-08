🎥 Arnaud De Lie rond het teamwerk van Lotto Dstny in de Tour of Leuven af

Arnaud De Lie heeft de Tour of Leuven gewonnen. In de finale ronde hij het werk van zijn ploegmaats af. Het is al zijn 7e zege van het seizoen en zijn 3e sinds zijn val in de Vierdaagse van Duinkerke.

In Leuven vond de jaarlijkse editie van de Tour of Leuven (vroeger de GP Jef Scherens) plaats. Eerst waren er enkele ronden in en rond Leuven om daarna de doorsteek richting Overijse te maken, met onder meer de Smeysberg. Daarna keerde het peloton naar Leuven terug. Daar waren er nog 6 plaatstelijke ronden met de Decouxlaan, de Wijnpers, de Keizersberg en de Sint-Antoniusberg. 5 renners vormden de vroege vlucht, maar het peloton liet nooit begaan. Ze kregen maximaal zo'n 2 minuten voorsprong en nog ruim voor de finale werden ze alweer gegrepen. Op het plaatselijke parcours in Leuven waren er verschillende aanvalspogingen. Zo was er een bedrijvige Victor Campenaerts, de winnaar van vorig jaar. In de voorlaatste ronde ontstond de beslissende vlucht van 7. Daarbij zaten Campenaerts, Arnaud De Lie, Arjen Livyns, Stan Van Tricht, Axel Zingle, Jordy Bouts en Axel Laurence (de wereldkampioen bij de beloften). Op de laatste keer de Wijnpers moest Livyns afhaken. Op de Sint-Antoniusberg kon niemand wegrijden, maar nadien probeerde Bouts nog te verrassen. In de laatste rechte lijn bracht Campenaerts de achtervolgers nog terug. Van Tricht zette de spurt snel in en pakte enkele lengtes, maar De Lie ging er in de laatste meters nog op en over. Hij won voor Van Tricht en Laurence. Met ook nog Campenaerts, Cedric Beullens en Livyns had Lotto Dstny 4 renners in de top 10. 🚴🇧🇪 | Net niet voor @tourdetietema... Jordy Bouts wordt bijgehaald en daarna sprint Arnaud de Lie naar winst in de Tour of Leuven! 🙌🇧🇪 #tourofleuven



🚴🇧🇪 | Net niet voor @tourdetietema... Jordy Bouts wordt bijgehaald en daarna sprint Arnaud de Lie naar winst in de Tour of Leuven! 🙌🇧🇪 #tourofleuven