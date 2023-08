🎥 Opvallend: paralympiër zonder armen krijgt een polshorloge cadeau, maar kan erom lachen

Sinds het Super-WK in Glasgow gaat Ricardo Ten viraal. Hij kreeg een horloge cadeau, maar kan er nog om lachen.

Ricardo Ten verloor op 18-jarige leeftijd zijn armen en linkerbeen nadat hij door hoogspanningskabels geëlektrocuteerd werd. Al bleef hij niet bij de pakken zitten en hij smeet zich op het sporten. Zo stond hij als zwemmer op de Spelen van Atlanta (1996), Sydney (2000), Peking (2008), London (2012) en Rio (2016).

Nadien ging Ten koersen. Zo stond hij op de Spelen van Tokio in 2021. Ook stond hij op het Super-WK in Glasgow en daar pakte hij 3 keer goud (de tijdrit op de weg, de scratch en het omnium). Hij was dan ook heel blij toen hij de regenboogtrui en gouden medaille kreeg.

Daarnaast kreeg Ten ook een horloge van Tissot. Heel ongelukkig natuurlijk, want hij heeft geen bovenarmen meer. Het moment toen UCI-voorzitter het horloge aan de paralympiër gaf, ging ondertussen al viraal en werd al meer dan 4 miljoen keer bekeken.

Not a very well thought gift. pic.twitter.com/hRhaTfnGsE — Cycling out of context (@OutOfCycling) August 14, 2023

Via X (voorheen Twitter) reageerde Ten. In een filmpje had hij zijn horloge rond zijn arm. "Hij laat is het? Wereldkampioenentijd!" klonk het. Ook reageerde hij op een nieuwsbericht: "Ik ben heel erg blij dat ik 3 horloges van Tissot heb gekregen. Heel erg bedankt voor het Super-WK en de inclusie."