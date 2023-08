Harm Vanhoucke laat zich opnieuw uit over plotse transfer en invloed van strakke keurslijf bij DSM

Harm Vanhoucke verraste dinsdag door na iets meer dan 8 maanden zijn vertrek bij Team dsm-firmenich aan te kondigen. Hij keert ook onmiddellijk terug naar Lotto Dstny.

Harm Vanhoucke (26) verliet dit jaar de Lotto-ploeg om bij Team dsm-firmenich zijn geluk te gaan zoeken. Maar na 8,5 maand zit zijn avontuur er bij de Nederlandse ploeg dus al op. Hij keert tot eind volgend jaar terug naar het oude nest bij Lotto Dstny.

"Ik had veel verwacht van mijn overstap en de ploeg ook. Maar aan beide kanten zijn die verwachtingen niet helemaal ingelost", zegt Vanhoucke bij Sporza. Daarom vonden beide partijen het beter om nu al uit elkaar te gaan.

Strakke keurslijf niet de oorzaak

Vanhoucke is de zoveelste renner in het rijtje die zijn contract bij dsm-firmenich niet uitdoet. Er wordt dan snel naar het strakke keurslijf van de ploeg gewezen. "Die harde omgeving, eigenlijk viel dat nog mee", zegt Vanhoucke.

Zijn debuut bij de ploeg, met een tiende plaats in de UAE Tour, was goed, maar zijn opgave in de Giro kraakte Vanhoucke. Hij vroeg zijn manager om een oplossing te zoeken en vond die dus ook bij Lotto Dstny.

Bij de Belgische ploeg stonden ze ook open voor een terugkeer van Vanhoucke, die het nieuwe project met de nieuwe CEO wel ziet zitten. "Het is fijn dat ik niet op mijn knieën heb moeten bedelen om terug te keren."