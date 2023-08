Lotto Dstny ziet WK-ganger na meer dan 8 jaar het team verlaten

Frederik Frison verlaat aan het einde van dit seizoen Lotto Dstny. Na ruim 8 seizoenen trekt hij naar het procontinentale Q36.5.

In 2015 werd Frederik Frison vanaf augustus stagiair bij Lotto Dstny (toen nog Lotto Soudal). Een jaar later werd hij er prof, maar in 2023 liep zijn contract af.

Zijn contract werd niet verlengd en Frison trok naar Q36.5. Zo zal hij de komende 2 seizoenen voor het procontinentale team rijden. Met Tom Devriendt rijdt nog een andere Belg bij dat team.

"De nieuwe omgeving zal me veel motivatie geven en ik denk dat ik in de kasseiklassiekers wel een vrije rol kan krijgen. Anderzijds zal ik het team ook helpen om het team mee aan goede resultaten te helpen", liet Frison via zijn nieuwe team weten.

Frison behaalde nog geen enkele profzege, maar kon wel al enkele knappe ereplaatsen noteren. Zo werd hij in 2020 3e op het BK. Dit jaar werd hij nog 4e in Brugge-De Panne en 4e in Gent-Wevelgem. In 2023 reed Frison al vele maanden sterk en dat werd met een selectie voor het WK in Glasgow beloond.