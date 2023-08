Ploegleider van Evenepoel geeft zijn ongezouten mening over komst van Mikel Landa naar Soudal Quick-Step

Mikel Landa is tot nu toe de enige echte versterking bij Soudal Quick-Step voor de klimtrein van Remco Evenepoel. Wat kan de 33-jarige Spanjaard de ploeg bijbrengen?

Soudal Quick-Step trok tot nu toe vooral jongeren aan met Luke Lamperti, Gil Gelders, William Junior Lecerf en Warre Vangheluwe. Mikel Landa moet dus de nodige ervaring meebrengen naar Soudal Quick-Step in de grote rondes.

Ook Klaas Lodewyck, ploegleider in de Vuelta bij de ploeg, vindt de transfer van Landa een goede zet. "Zijn Tour deze zomer was niet top, onder meer door een val, maar in het voorjaar zat hij nergens buiten de top tien", zegt Lodewyck bij HLN. En hij is heel gemotiveerd om met Evenepoel te koersen.

Eigen kansen kunnen gaan

Lefevere zei het deze week al eens en dat doet Lodewyck nu nog eens: Landa zal ook zijn eigen kans kunnen gaan. In bijvoorbeeld Catalonië (5de) of het Baskenland (2de), waar Landa dit jaar al goed presteerde.

"Maar hij is ook op een punt in zijn carrière gekomen dat hij beseft dat het niet meer mogelijk is om zelf een grote ronde te winnen", zegt Lodewyck nog.