Alpecin-Deceuninck heeft de nieuwe Belgische kampioen bij beloften in de rangen na een bloedstollende finale

Alpecin-Deceuninck heeft als ploeg al heel wat stappen vooruit gezet. De Belgische kampioen bij de beloften rijdt voortaan ook in het shirt van dit team.

In Putte is zondag het BK wielrennen voor U23 gereden. Het was Simon Dehairs, het 22-jarig talent uitkomend voor het Development Team van Alpecin-Deceuninck, dat dit finaal naar zijn hand zette. Al had het wel wat voeten in de aarde.

DEHAIRS OP EN OVER VAN TRICHT

Een kopgroep van vijf renners slaagde er lange tijd in om voorop te blijven, maar in de slotkilometer waren de vluchters er dan toch aan voor de moeite. Floris Van Tricht van EFC-L&R-Van Mossel plaatste hierna nog een late aanval. Simon Dehairs lanceerde zijn sprint tijdig en was de enige die nog op en over Van Tricht ging.

Goud voor Dehairs dus en zilver voor Van Tricht. Dehairs wordt in 2024 prof bij Alpecin-Deceuninck. Gianluca Pollefliet van het Development Team van Lotto Dstny kaapte nog het brons weg en zo waren alle prijzen op het BK U23 verdeeld.