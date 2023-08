Bij afwezigheid van Wout van Aert is het absoluut uitkijken naar Thibau Nys en de andere Belgen

De afwezigheid van Wout van Aert is dan wel een domper, Thibau Nys en de andere Belgen aan de start zullen er zeker wel alles aan doen om de wielerfans te plezieren in de Renewi Tour. Een overzicht van naar welke landgenoten het uitkijken is.

Wout van Aert besloot om te passen voor de Renewi Tour, de nieuwe naam van de vroegere Benelux Tour. Dat betekent lang niet dat er niets te beleven valt in deze rittenkoers, want van 23 tot en met 27 augustus zal er tussen Blankenberge en Bilzen gestreden worden voor de oppergaai. Met ook een Nederlands intermezzo in Sluis (tijdrit).

Sinds enkele dagen heeft organisator Golazo een goed beeld over het deelnemesveld. Een jonge Belg om zeker in de gaten te houden, is Thibau Nys. Na ereplaatsen in de Baloise Belgium Tour en Ronde van Wallonië zou er voor hem nog eens een beloning op de weg mogen aankomen. De Lie is nog zo'n indrukwekkende youngster op de startlijst.

EX-WINNAAR WELLENS ER OOK BIJ

Die zal met Philipsen, Merlier en Meeus de strijd aangaan in het sprintersgeweld. Ook voldoende ervaren landgenoten dus aan de start, met op ander terrein ook Lampaert, Campenaerts, Vermeersch, Van Avermaet, Stuyven en ex-winnaar Wellens die zich zullen willen laten gelden.