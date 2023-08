Hoe kan het anders: Mathieu van der Poel haalt het voor Belg en laat trui nog extra blinken, Kopecky doet het hem niet na

Mathieu van der Poel die het haalt voor een Belg: het is een scenario dat we dit jaar wel vaker gezien hebben. Het geschiedde ook in het criterium van Etten-Leur, met Van der Poel voor het eerst in de regenboogtrui.

Uiteraard zakte er een hoop volk af naar de Profwielerronde Etten-Leur, met wereldkampioenen Mathieu van der Poel en Lotte Kopecky als grote publiekstrekkers. Zeker om Van der Poel aan de start te krijgen had de organisatie kosten noch moeite gespaard. De man die op het WK een einde maakte aan de lange Nederlandse droogte, ontgoochelde ook op sportief vlak niet. Ondanks dat hij de voorbije dagen aan het feesten was, had Van der Poel ook echt wel zin om er iets moois van te maken in Etten-Leur. Hij nam afstand van de rest van het deelnemersveld en zegevierde voor het eerst als wereldkampioen. VOLLERING WINT BIJ DAMES Wanneer hij het zegegebaar maakte, was een groepje achtervolgers nog in volle strijd voor de ereplaatsen. Jasper Philipsen - ploegmaat van Van der Poel - spurtte in de groene trui naar plek 2, voor Fabio Jakobsen. Bij de dames werd het criterium gewonnen door Demi Vollering. Geen zege voor Lotte Kopecky dus.