Een van de vele talenten van Tadej Pogacar onthult: "Het is echt opmerkelijk"

Tadej Pogacar werd voor het tweede jaar op rij geklopt door Jonas Vingegaard in de Tour. Maar de Sloveen blijft een fenomeen, dat blijkt nog maar eens uit een verklaring van zijn trainer.

Pogacar moet het op VO2/max afleggen tegen Vingegaard, maar de Sloveen heeft nog andere uitzonderlijke kwaliteiten wat hem heel goed maken. Zo kan de Sloveen heel goed vet verbranden aan hoge intensiteit.

"Het is echt opmerkelijk", zegt trainer Iñigo San Milan, de trainer van Pogacar, bij Rouleur. "Het lichaam van Pogacar is volgens zijn trainer uitzonderlijk efficiënt in het gebruiken van melkzuur als een brandstof. Door dit melkzuur te verbranden treedt minder snel verzuring op waardoor hij langer kan blijven doorgaan op hoge intensiteit'"

"Profwielrenners hebben zo’n 500 gram glycogeen opgeslagen, dat hebben ze nodig voor de echt zware inspanningen. Tadej is dus in staat die te bewaren voor de momenten dat hij ze écht nodig heeft omdat hij door de efficiëntie van z’n lichaam de ’trage spiervezels’ kan blijven aanspreken."