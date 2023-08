Lotto Dstny ziet een van zijn kopmannen nog afhaken voor de Renewi Tour

Victor Campenaerts zat al enkele weken in een topvorm en verzilverde die ook onlangs in de Druivenkoers. Maar in de Renewi Tour zal Campenaerts niet aanwezig zijn.

Lotto Dstny zou met Arnaud De Lie en Victor Campenaerts aan de start staan in de Renewi Tour, die woensdag van start gaat in Blankenberge met een rit richting Ardooie. Maar dat zal dus zonder Campenaerts zijn.

Volgens Lotto Dstny is Campenaerts ziek en kan hij niet aan de start komen. Hij wordt dan ook vervangen door de jonge Liam Slock (22). Voor Campenaerts zal het een teleurstelling zijn, want hij was goed in vorm.

Campenaerts ging in de Tour met de Superstrijdlust naar huis en trok zijn vorm ook door na het WK. Na een zesde plaats in de Tour of Leuven, gewonnen door ploegmaat De Lie, was Campenaerts vorige zaterdag de beste in de Druivenkoers.

In 2021 werd Campenaerts nog derde in de Benelux Tour, die na een jaartje van afwezigheid herdoopt werd tot de Renewi Tour. De Italiaan Sonny Colbrelli werd toen eindwinnaar, zijn ploegmaat Matej Mohoric was toen tweede.