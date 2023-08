Ploegmaat van Wout van Aert krijgt hard verdict na aanrijding op training

Jumbo-Visma deelde het nieuws op zijn sociale media. "Thomas Gloag werd aangereden door een wagen op training. Hij heeft een knieblessure opgelopen en heeft inmiddels al een operatie ondergaan. De 21-jarige Brit zal zich nu focussen op zijn herstel naar volgend seizoen toe. Veel moed gewenst, Tom."

Gloag is bezig aan zijn tweede seizoen bij Jumbo-Visma nadat hij in augustus vorig jaar als stagiair bij de ploeg kwam. In zijn eerste koers van dit jaar, de Ronde van Valencia, werd Gloag meteen tweede in de vierde rit en werd hij zesde in het eindklassement.

De Brit reed daarna ook onder meer de UAE Tour, de Ronde van Romandië en de Giro. Na die Giro reed hij twee maanden geen wedstrijden meer tot de Clásica San Sebastián. Door zijn knieblessure meteen zijn laatste wedstrijd van het seizoen.

Thomas Gloag was hit by a car during a training ride. He has sustained a knee injury and has undergone surgery. The 21-year-old Brit will now focus on his recovery and next season. Take care, Tom 💪🏼