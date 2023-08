Toon Aerts vreest het ergste voor Shari Bossuyt na uitspraak in zijn dopingzaak

De UCI stelde Toon Aerts opnieuw in het ongelijk over zijn dopingzaak. Shari Bossuyt werd op hetzelfde middel betrapt en Aerts vreest dat Bossuyt hetzelfde lot wacht.

Na bijna anderhalf jaar kreeg Toon Aerts eindelijk een uitspraak in zijn dopingzaak. "Toon Aerts kan niet bewijzen hoe de verboden stof in zijn lichaam is gekomen, dus behouden wij zijn schorsing", stelde de UCI.

Begin juni raakte bekend dat ook Shari Bossuyt (22) bij een dopingcontrole in maart positief testte op letrozole metabolite. Ze werd door haar team Canyon//SRAM op non-actief gezet en koerste sindsdien niet meer.

Twee jaar schorsing voor Bossuyt?

Dat Aerts door de UCI voor twee jaar werd geschorst, is ook voor Bossuyt wellicht slecht nieuws. Als de UCI dezelfde redenering volgt, dan zal ook Bossuyt wellicht twee jaar aan de kant moeten staan.

Voor een jonge renster zoals Bossuyt zou dat natuurlijk een drama zijn, zeker omdat ze samen met Lotte Kopecky medaillekansen had op de Olympische Spelen in Parijs van volgend jaar. Het ziet er alleszins niet goed uit, dat beseft ook Aerts.

"Ik hou mijn hart nu al vast voor renners en atleten die exact hetzelfde kunnen meemaken. Mijn hart bloedt nu al voor Shari, die in dezelfde situatie zit", schreef Aerts in zijn laatste reactie op zijn zaak.