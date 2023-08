Jumbo-Visma ziet zichzelf niet als favoriet: "Missen een type Wout van Aert"

De Vuelta gaat zaterdag van start met een ploegentijdrit in Barcelona. Bij Jumbo-Visma weten ze nu al waar hun zwakte zal liggen.

Jumbo-Visma deelde vorig jaar in de ploegentijdrit op dag één van de Vuelta al meteen een tikje uit aan de concurrentie. INEOS Grenadiers eindigde als tweede op dertien seconden, Quick-Step en Evenepoel werden op veertien seconden gezet.

Jumbo-Visma toonde onlangs in de Ronde van Burgos nog eens dat het de topfavoriet is voor de ploegentijdrit in de Vuelta door Movistar op 19 seconden en BORA-hansgrohe op 31 seconden te zetten.

Maar performance coach Mathieu Heijboer ziet Jumbo-Visma toch niet als de grote favoriet voor zaterdag. "Om een ploegentijdrit te kunnen winnen, heb je een echte hardrijder nodig zoals een Edoardo Affini, Rohan Dennis of Wout van Aert. Die missen we nu in onze selectie", zegt hij bij In de Leiderstrui.

Jumbo-Visma hoopt dat het met Primoz Roglic, Jonas Vingegaard, Dylan van Baarle en Jan Tratnik genoeg kwaliteit heeft om toch een goed resultaat neer te zetten in de ploegentijdrit. Aan Robert Gesink, Wilco Kelderman, Sepp Kuss en Attila Valter om hen te volgen.