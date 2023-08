Remco Evenepoel duidelijk over eerste dagen in de Vuelta en afstaan van eventuele rode leiderstrui

Remco Evenepoel begint zaterdag met rugnummer één aan de Vuelta. Toch is hij voorzichtig met zijn verwachtingen voor de eerste dagen.

De Vuelta begint zaterdag met een ploegentijdrit van zo'n 15 kilometer. Met weinig andere tijdrijders in de zijn ploeg zal Soudal Quick-Step vooral de schade moeten beperken op bijvoorbeeld Jumbo-Visma en INEOS Grenadiers.

"We hebben een plan en we moeten gewoon nog de juiste opstelling bepalen. Ik zal zeker kopbeurten op mij nemen, maar dat zal ik zeker niet alleen doen", verklaarde Evenepoel op zijn persconferentie voor de Vuelta.

Niet geïnteresseerd in rood

Het is ook niet de bedoeling van Evenepoel om in de eerste negen dagen de rode leiderstrui te pakken. "Als we die toch pakken, dan willen we die afstaan aan een renner die niet te gevaarlijk is. Je wil natuurlijk genieten van zo'n trui, maar de eerste 9 dagen zijn niet zo interessant voor ons om het klassement aan te voeren."

Op dag 10 staat er een individuele tijdrit op het programma, waarin Evenepoel dan misschien zijn regenboogtrui kan tonen. Daarin zal Evenepoel wel zo veel mogelijk voorsprong willen nemen op zijn concurrenten en de rode leiderstrui verdedigen.