WK-revelatie Joshua Tarling (19) blaast iedereen weg in tijdrit Renewi Tour, vier Belgen in de top vijf

In de Renewi Tour stond op dag twee een tijdrit in en rond Sluis op het programma. Daarin was niets te doen aan WK-revelatie Joshua Tarling.

Thuisrijder Daan Hoole was de eerste die een goede tijd neerzette in en rond Sluis. Tim Wellens onttroonde Hoole eerst, maar de jonge Brit Joshua Tarling (19), die brons pakte op het WK tijdrijden, deed nog eens 14 seconden af van de tijd van Wellens. Niemand kon de tijd van de jonge Brit nog verbeteren. Yves Lampaert, Jasper Stuyven en Florian Vermeersch beten allemaal hun tanden stuk op de tijd van Tarling. De vier Belgen maakten de top vijf vol. Tarling slaat zo een dubbelslag in de Renewi Tour en verdedigt die vrijdag in de Vlaamse Ardennen met een rit die aankomt in Geraardsbergen. Alles in de top 10 staat nog op een zakdoek, waardoor er nog heel wat kan veranderen. Results powered by FirstCycling.com