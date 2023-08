🎥 Toptalent pakt de eindzege in Frankrijk, Wiebes wint opnieuw in Scandinavië en Mexicaan bedwingt een mythische col in de Ronde van de Toekomst

Sören Waerenskjold heeft de Tour de Poitou-Charentes en Nouvelle Aquitaine gewonnen. Zijn eindzege kwam niet meer in gevaar. Lorena Wiebes won opnieuw een rit in de Ronde van Scandinavië, terwijl de Col de la Loze in de Ronde van de Toekomst de scherprechter was. Isaac Del Toro won er.

In de Tour de Poitou-Charentes en Nouvelle Aquitaine waren we toe aan de slotetappe. Soren Waerenskjold ging als leider de slotetappe in, maar kende geen rustige dag. In de slotkilometers reed hij lek, maar hij kon snel terugkeren. Nadien werd op de korte heuvels slag om slinger gedemarreerd, maar niemand raakte weg.

Zo gingen we naar een sprint. Marc Sarreau won de sprint in Poitiers. Waerenskjold finishte in het peloton en stelde zo zijn eindzege veilig.

#Replay 🎥 / #TPC2023 🇫🇷

Victoire de 🇫🇷 Marc Sarreau (ACT) de quelques millimètres juste devant 🇵🇹 Iuri Leitao (CJR) !



🇳🇴 Soren Waerenskjold (UNX) remporte le général. pic.twitter.com/Vw9wNmIh9G — Renaud Breban (@RenaudB31) August 25, 2023

In de Ronde van Scandinavië was er een geaccidenterde etappe naar Larvik. De aankomst lag op een lastige helling. In een sprint was Lorena Wiebes de te kloppen vrouw. Het tempo werd dan ook hoog gelegd, maar Wiebes werd niet gelost. In de daaropvolgende sprint stond er dan ook geen maat op de Nederlandse. Ze won voor Liane Lippert en Cecilie Uttrup Ludwig die leidster blijft.

🚴🇳🇴🇩🇰 | Wow, Lorena Wiebes. Niet normaal. Wat een sprint, wat een overmacht, wat een overwinning weer! 🙌🇳🇱 #TourofScandinavia23



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/7jlj6F5DNu — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 25, 2023

Voor de renners in de Ronde van de Toekomst stond er een korte maar stevige bergetappe op het menu. Na 65 km lag de aankomst boven op Col de la Loze. Al lag finish niet helemaal op de top. Toch moest er 23 km geklommen worden.

De favorieten streden om de dagzege. Onder impuls van de Colombianen bleven slechts 7 renners, waarvan William Junior Lecerf, over. Sowieso gingen we een nieuwe leider krijgen, want Simon Dalby moest lossen.

Uiteindelijk zouden we toch geen Colombiaanse winnaar krijgen. Met nog 4 km te gaan versnelden Matthew Riccitello (Verenigde Staten), Isaac Del Toro (Mexico) en Davide Piganzoli (Italië). In de laatste kilometers kon de Italiaan zijn metgezellen niet meer volgen, waardoor het een sprint met 2 werd. Del Toro bleek de snelste. Lecerf werd 5e en Riccitello is de nieuwe leider.