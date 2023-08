Enthousiaste Cian Uijtdebroeks schept duidelijkheid over zijn rol in eerste grote ronde

Cian Uijtdebroeks (20) staat te popelen om zijn eerste grote ronde te rijden. Het is vooral uitkijken hoe hij die drie weken zal verteren.

Cian Uijtdebroeks was dit jaar al goed voor een top tien in het eindklassement van de Ronde van Oman, de Ronde van Catalonië, de Ronde van Romandië en de Ronde van Zwitserland. En nu wacht dus de Vuelta.

"Het is heel speciaal", zei Uijtdebroeks bij HLN. "Maar ik besefte op de bus naar de ploegenvoorstelling wel van: dit is wel de Vuelta. En dan al dat publiek, dat doet je hart toch sneller slaan", was de jonge Belg toch wat onder de indruk.

Vrije rol

Deze eerste grote ronde wordt ook voor Uijtdebroeks een ontdekkingstocht. Zijn conditie zou goed moeten zitten, al denkt Uijtdebroeks dat hij in de eerste dagen wel weer wat in het ritme zal moeten komen nadat hij de laatste weken op hoogtestage zat.

Ook het verwachtingspatroon is in zijn eerste grote ronde niet hoog, Uijtdebroeks krijgt een vrije rol waarbij hij ook voor het klassement mag gaan. "Het is natuurlijk moeilijk te zeggen hoe het zal gaan, dus daarom gaan we ook met Vlasov voor het klassement. Proberen elke dag het tijdsverlies te beperken en zien we na twee weken of die benen nog marcheren."