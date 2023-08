Lotto Dstny is "helemaal kapot" van het overlijden van een jong talent: "Helaas zal hij dat nooit worden"

Tijl De Decker (22) overleed vrijdagmiddag aan de gevolgen van een ongeluk op training. Bij Lotto Dstny zijn ze helemaal van de kaart en tonen ze hun diepste medeleven.

Woensdag kwam Tijl De Decker zwaar ten val. Hij werd naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen gebracht en daar werd hij in een coma gehouden. Zijn verwondingen waren te zwaar en vrijdagmiddag overleed hij.

We zijn helemaal kapot van het plotselinge verlies van onze jonge renner", liet CEO Stéphane Heulot via de teamwebsite weten. "Tijl heeft dit jaar heel veel progressie laten zien en wij geloofden dat er nog meer groeimarge was. Dat hij de stap zou maken naar ons professionele team, was daarom een logische keuze. Helaas zal hij nooit prof worden."

Lotto Dstny zal De Decker altijd als "een getalenteerde, jonge renner en een warm en vriendelijk persoon naast de fiets" herinneren. "Wij betuigen ons diepste medeleven aan zijn familie en dierbaren, en onze gedachten zijn bij hen in deze moeilijke tijd", besloot Heulot.

De Decker reed voor de opleidingsploeg van Lotto Dstny en zou volgend jaar prof worden. Eerder dit jaar won hij Parijs-Roubaix voor beloften.