Remco Evenepoel benoemt moeilijkste aan de Vuelta: "Dat is allemaal niet makkelijk geweest"

De Vuelta stond dit jaar normaal gezien niet op het programma van Remco Evenepoel. Maar zijn vroegtijdige opgave in de Giro gooide roet in het eten.

Evenepoel moest dus schakelen en zette al snel zijn zinnen op de Vuelta. Ook vorig jaar was de Belgische kampioen een van de favorieten voor de eindzege, maar dit jaar is hij de titelverdediger. Toch is dat niet het moeilijkste, vindt Evenepoel.

"Deze Vuelta was niet hét doel. Het is een soort van last minute. We hebben begin juli beslist om te proberen klaar te raken voor deze Vuelta. Ik zou sowieso in topvorm zijn voor het WK, maar een inspanning van een uur is nog iets anders dan drie weken lang op een fiets zitten", zegt Evenepoel bij Sporza.

Evenepoel had voor de Clasica San Sebastian en het WK al een hoogtestage gepland, maar vertrok na het WK meteen naar Andorra om er nog eens twee weken op hoogte te staan. "Dat is allemaal niet makkelijk geweest."

Dat de beslissing om de Vuelta te rijden dan ook zo laat kwam, was moeilijk voor Evenepoel. "Voor de Giro is alles iets kalmer en meer gelijkmatig kunnen verlopen. Nu was het van hier naar daar en vrij hectisch."