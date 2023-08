Starttijden ploegentijdrit Vuelta bekend: ontdek hier wanneer Remco Evenepoel en co vertrekken

De starttijden voor de ploegentijdrit in de Vuelta zijn bekend. Caja Rural-RGA gaat als 1e van start, terwijl Soudal Quick-Step als laatste aan de beurt is.

Net als in 2022 start de Vuelta dit jaar met een ploegentijdrit. Barcelona zal het decor vormen en de rit zal 's avonds verreden worden.

Caja Rural-RGA bijt om 18.55 uur de spits af. Nadien volgen elke 4 minuten de andere teams. Intermarché-Circus-Wanty is om 19.23 uur het 1e Belgische team dat aan de beurt is.

INEOS Grenadiers met Geraint Thomas vertrekt om 19.55 uur en is een van de favorieten voor de dagzege. Jumbo-Visma met Primoz Roglic en Jonas Vingegaard is een andere favoriet en vertrekt 12 minuten later. Soudal Quick-Step met titelverdediger Remco Evenepoel vertrekken als laatste om 20.19 uur.

Starttijden ploegentijdrit (de Belgische ploegen staan in het vet):

18.55 uur: Caja Rural-RGA

18.59 uur: dsm-firmenich

19.03 uur: Lidl-Trek

19.07 uur: Cofidis

19.11 uur: Burgos BH



19.15 uur: TotalEnergies

19.19 uur: Arkéa Samsic

19.23 uur: Intermarché-Circus-Wanty

19.27 uur: Lotto Dstny

19.31 uur: Bahrain Victorious

19.35 uur: EF Education-EasyPost

19.39 uur: Alpecin-Deceuninck

19.43 uur: Jayco AlUla

19.47 uur: Groupama-FDJ

19.51 uur: BORA-hansgrohe

19.55 uur: INEOS Grenadiers

19.59 uur: AG2R-Citroën

20.03 uur: Astana

20.07 uur: Jumbo-Visma

20.11 uur: UAE

20.15 uur: Movistar

20.19 uur: Soudal Quick-Step