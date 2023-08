Triest nieuws: jong talent (22) van Lotto Dstny overleeft ongeval niet

Triest nieuws vanuit wielerland. Tijl De Decker overleed na een zwaar ongeval op training. Woensdag werd hij nog naar het ziekenhuis gebracht, waar hij in een coma werd gehouden. Vijdagmiddag bezweek hij aan zijn verwondingen. De Decker werd slechts 22 jaar.

"Met grote droefheid melden we het overlijden van Tijl De Decker", meldde Lotto Dstny het overlijden op sociale media. "Ons hart is gebroken bij dit nieuws. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en geliefden in deze moeilijke tijd."

De Decker was een groot talent. Eerder dit jaar won hij Parijs-Roubaix voor beloften. Hij reed voor de opleidingsploeg van Lotto Dstny en volgend jaar zou hij prof bij de hoofdformatie worden.

It is with great sadness that we announce the passing of Tijl De Decker, following a training accident past Wednesday.



The team is heartbroken by this news and sends all of its love and thoughts to Tijl’s family and loved ones in this incredibly difficult time ❤️ pic.twitter.com/Sq8HnndiJF