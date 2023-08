We zien dit jaar nog de regenboogtrui! Ontdek hier het programma van Mathieu van der Poel, ook dat van Jasper Philipsen is bekend

Mathieu van der Poel zal dit jaar nog 6 keer zijn regenboogtrui laten zien. Ook zal hij aan het testevent voor de mountainbike op de Olympische Spelen deelnemen.

In Glasgow werd Mathieu van der Poel wereldkampioen op de weg. Sindsdien waren er speculaties over zijn verdere programma dit seizoen. Hij reed wel al het criterium in Etten-Leur.

Op 3 september zal van der Poel de Bretagne Classic rijden. Nadien volgen de GP de Fourmies, de GP de Wallonie en de Super 8 Classic.

Ook zal van der Poel op 23 augustus aan een mountainbikewedstrijd deelnemen. Op het testevent voor de Olympische Spelen zal hij zijn regenboogtrui even inruilen.

Vervolgens zal de Nederlander nog het Circuit Franco-Belge en Parijs-Tours rijden. Zo laat hij het WK gravelbiken en de Ronde van Lombardije aan zich voorbijgaan.

Ook het programma van Jasper Philipsen voor de rest van het seizoen is bekend. Na de Renewi Tour volgt nog de Bretagne Classic, het Kampioenschap van Vlaanderen, de Gooikse Pijl, Parijs-Chauny, de Lotto Famenne Ardenne Classic, de Münsterland Giro en de Ronde van Turkije.