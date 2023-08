🎥 "Eigenlijk heeft hij nog geluk": opvallende reden aangegeven voor val Evenepoel, organisatie maakt zeer slechte beurt

Remco Evenepoel sloeg meteen toe in de derde etappe van de Vuelta en mag de rode leiderstrui meteen omgorden. Al was er toch ook vooral wat te doen over een val net na de streep.

Remco Evenepoel botste meteen na de streep met een vrouw en ging tegen de grond. Met bebloed gezicht moest hij verzorgd worden en uiteindelijk met een pleister op de wonde naar alle podiumceremonies.

"Het is de derde dag dat er iets moet gebeuren. It's breaking my balls", had Evenepoel zich duidelijk uitgelaten over de zaak in een officieel flashinterview. Het was dan ook jammer om het te zien, maar erger werd uiteindelijk wel voorkomen.

🚴🇪🇸 | Wat een mensen vlak na de finish... Evenepoel komt best hard ten val! 💥💥 #LaVuelta23



Bij Sporza gingen ze op zoek naar een verklaring voor de val. En die vonden ze in een reglementswijziging. "Ze veranderen de regels hier te pas en te onpas", aldus Kristof Meul in zijn analyse vanuit Andorra.

'Geluk'

"Er was geen mixed zone voorzien na de streep. Dat kwamen we pas om 16 uur te weten. Iedereen mocht dus op de straat lopen na de finish. Vandaar het vele volk, ook al was er een ravijn honderd meter na de streep."

"Het was zeer druk an de streep daardoor. En niemand kon ook echt weg, omdat er een ravijn was dus. Eigenlijk heeft hij nog geluk dat hij tegen die vrouw rijdt en niet vol in die hekkens knalt."