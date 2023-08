Analisten spreken over Evenepoel: "Verleden bij Anderlecht heeft hem misschien geholpen bij die val" en "Dan mag je juichen als een voetballer"

Remco Evenepoel maakte in rit 3 van de Ronde van Spanje heel wat indruk. Al viel hij meteen na de race ook. Daar hadden ook de analisten wel wat over te zeggen.

"Als je wint zoals Remco dat deed, mag je juichen als een voetballer", klonk het in de wielerpodcast De Koers is van Ons. Het gebaar met het kloppen op de borst is dus zeker geen probleem.

En misschien hielp het zelfs enigszins dat Evenepoel ooit nog voetballer is geweest: "Als er één sport is waar je leert vallen, dan is het wel voetbal."

Schwalbes

"Zijn verleden bij Anderlecht heeft hem misschien geholpen om erger te voorkomen bij die val. De schwalbes van toen hebben misschien geholpen", kon er een lachje af.

"Doordat hij klein en gespierd is, een echt bolletje, kan hij misschien iets meer verdragen dan bijvoorbeeld een Vingegaard."