Er is méér dan Evenepoel: nog een Belg maakt indruk tussen de wereldtoppers in Spanje en is duidelijk in zijn reactie

Remco Evenepoel eiste alle aandacht op in de eerste bergrit in de Vuelta d'Espana. Toch is er nog een Belg die wel wat in het daglicht mag staan.

De 20-jarige Cian Uijtdebroeks was in de eerste bergrit helemaal mee met de echte mannen. Uiteindelijk sprintte hij naar de achtste plaats in de etappeuitslag. Ook hij kan dus voor een goed klassement gaan in Spanje.

"Ik mis nog de punch om mee te sprinten in die laatste honderden meters. Ik ben nog niet explosief genoeg, maar ben blij dat ik al die toppers tot op de streep kon volgen", aldus een tevreden Uijtdebroeks bij Het Laatste Nieuws.

Dag per dag

De jonge Belg staat tussen de mensen in het klassement, maar wil nog niet te ver vooruitkijken: "Ik bekijk het dag per dag. Eerst maar eens zien hoe ik van deze inspanning bekom. Maar dit is alvast geweldig", blijft de jonge Belg rustig.

"Temeer ik het niet verwacht had. Zondag dacht ik nog dat het niveau van een grote ronde misschien te hoog voor mij zou zijn en dat ik het nog niet zou aankunnen. We zullen wel zien waar ik uiteindelijk uitkom in deze Ronde van Spanje."