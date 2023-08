Remco Evenepoel hoeft de rode leiderstrui nog niet: "Als hij het echt wil, kunnen we het proberen"

Remco Evenepoel heeft een rustige dag in de Vuelta achter de rug. Zonder kleerscheuren reed hij als 12e over de finish. Ook ontweek hij de valpartijen in de finale.

Na de frustraties en een val de voorbije dagen kreeg leider Remco Evenepoel een rustige dag in de Vuelta voor de wielen. "Ik heb een goede nacht gehad. Mijn wonde is dichtgenaaid en zo kende ik een rustige dag", vertelde hij aan Sporza.

Evenepoel peddelde rustig in het peloton mee en kwam uiteindelijk als 12e over de finish. "In de slotkilometers was het redelijk technisch en dan is het beter om in de top 20 te zitten en niet rond plaats 30 of 40. Zo verlies je al geen seconden. Ook hoorde ik dat er blijkbaar weer valpartijen waren", aldus Evenepoel.

Na 4 ritten is Evenepoel al leider. Vooraf had hij nochtans gezegd dat hij die in de 1e week niet wou. Cian Uijtdebroeks die 6e op en op 33 seconden in het klassement staat, is geïnteresseerd in de trui. Hij zou graag eens met Evenepoel daar eens over willen babbelen. "Als hij dat echt wil, kunnen we dat eens proberen", was het antwoord van Evenepoel. Al zal dat nog niet voor de 5e rit zijn, want dan is het wellicht weer voor de spurters.