Transfer van nummer vijf uit de Tour afgeblazen, Evenepoel zit er opnieuw voor iets tussen

De Spanjaard Carlos Rodriguez lijkt dan toch bij INEOS Grenadiers te blijven. Hij had nochtans een voorcontract getekend bij Movistar.

Carlos Rodriguez tekende al in 2022 een voorcontract om vanaf 2024 voor vier jaar bij Movistar te rijden. Maar daar lijkt hij nu toch niet naar toe te treken. Er stond namelijk een verbrekingsclausule in dat voorcontract, waardoor het nu ongedaan wordt gemaakt.

De manager van Rodriguez liet Movistar weten dat ze die willen activeren. "Ze hebben hun toevlucht genomen tot deze clausule, maar het is nog niet helemaal afgerond. We konden alleen niets anders doen dan deze clausule (van 1 miljoen euro, nvdr.) te accepteren", zegt Eusebio Unzué van Movistar bij El Rodillo.

Alternatief voor Evenepoel?

Rodriguez werd vorig jaar zevende in de Vuelta, nadat hij na een zware val terugzakte van de vierde plaats in het klassement. Dit jaar werd de Spanjaard vijfde in de Tour en won hij een etappe. En dus wil INEOS Grenadiers hem nu plots wel houden.

Dat lijkt er ook op te wijzen dat een eventuele overgang van Remco Evenepoel naar de Britse formatie nu helemaal van de baan lijkt. De Britten zagen wel al Tao Geoghegan Hart, Pavel Sivakov, Daniel Felipe Martínez en Ben Tulett vertrekken.