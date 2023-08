Voorlopige lijst met concurrenten van Wout van Aert bekend: nu al speculatie over hoe hij het gaat aanpakken

Het moment komt steeds dichterbij waarop Wout van Aert opnieuw concurrenten gaat bekampen in een wegkoers. Ook zijn manier van aanpakken is een punt van discussie.

Die eerstvolgende wegwedstrijd op zijn programma is zoals bekend de Tour of Britain. De rittenkoers heeft een persbericht gelanceerd om zijn voorlopige startlijst bekend te maken. Wout van Aert en publiekslieveling Tom Pidcock zijn de grootste namen die op de affiche pronken.

Voorts verwelkomt de Tour of Britain ook met veel plezier onder meer titelverdediger Gonzalo Serrano en sprintsensatie Olav Kooij. De man van Movistar krijgt dit jaar wel zwaardere concurrentie en voorts is het uitkijken naar hoe ze bij Jumbo-Visma Kooij inpassen in de ploegtactiek.

© photonews

Ook op Twitter wordt er al gespeculeerd naar hoe Van Aert het juist zal aanpakken met ook Kooij in de selectie. Er zijn wel wat ritten die beiden kunnen liggen, onder meer de tweede etappe lijkt een echte sprinterskans. Van Aert verklaarde zelf al als lead-out voor Kooij te fungeren en dan in het slotweekend voor het klassement te gaan.