Belgische ex-winnaar van Nokere Koerse heeft mooie transfer naar WorldTour-team te pakken

Ludovic Robeet (29) krijgt volgend seizoen zijn kans bij Cofidis. De ex-winnaar van Nokere Koerse verlaat zo na zeven jaar Bingoal-WB.

Bij Cofidis, een Frans WorldTour-team, ondertekende Robeet een contract voor één jaar. "Het is een opluchting voor mij dat ik een contract kan tekenen bij een prestigieus team als Cofidis" zegt Robeet.

"Het opent voor mij de deur naar nog grotere wedstrijden. Ik hou van klassiekers en eendagskoersen. Mijn droom is om bij Cofidis een goed resultaat te behalen in Parijs-Roubaix. Ik ken bovendien ploegleider Thierry Marichal goed, omdat ik in het verleden al met hem samenwerkte."

"Ludovic zal een grote rol gaan spelen in de voorjaarsploeg, vooral naast Axel Zingle", zegt manager Cédric Vasseur over de transfer. Robeet heeft twee profzeges op zijn palmares staan, hij won in 2019 de 4de rit in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali. In 2021 hield hij verrassend het peloton af in Nokere Koerse en boekte toen zijn mooiste overwinning.